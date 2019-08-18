Mesut Özil’in koruma krizi

Saldırı sonrası Londra’da güvenlik endişesi yaşayan Mesut Özil ile eşi Amine Gülşe yeni bir güvenlik şirketiyle anlaştı. Bu anlaşma sonrası karşı karşıya gelen korumalar arasında gerilim yaşandı.

Ünlü futbolcunun koruma şirketlerinin rekabeti nedeniyle kriz yaşadığı iddiası ortaya atıldı.

Özil’in yaşadığı Londra’nın en pahalı evlerinin bulunduğu mahallenin korumasını eski İngiliz çete üyelerinden oluşan LCS şirketi üstleniyordu.

Özil bu şirketle anlaşmasını yenilemeyerek rakip koruma şirketi So Solid Security Services ile anlaştı.

Bu anlaşma iki şirket arasında gerilime yol açarken, Özil’in özel korumaları ile mahallenin korumaları arasında sıkıntı yaşandığı belirtildi.

Güvenlik nedeniyle Arsenal’in İngiltere Premier Lig’in ilk haftasında Newcastle United ile oynadığı maçta forma giyemeyen Mesut Özil ve Sead Kolasinac, yaşanan bıçaklı olay sonrası sadece evden antrenmana, antrenmandan evlerine gitmişlerdi.