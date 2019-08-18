Tuvalette cinsel ilişki fantezisine son

İngiltere’de müşterilerin mekan tuvaletlerinde cinsel ilişkiye girince hareketi algılayabilecek tuvaletler üretildi.

Sahil mekanlarındaki tuvaletlerde müşterilerin cinsel ilişkiye girmesi sebebi ile cinsel ilişki karşıtı tuvaletler üretildi.

Yeni üretilen bu tuvaletler hareket sensörüne sahip olacak ve çok hakaret olduğunda sensör ötmeye başlayıp tuvaletin kapısını otomatik olarak açacak.

Aynı zamanda yerlere kilo sensörü konulucak, ve bir kişiden fazla ağırlık var ise tuvalet kabinin içindeki sensörden su fışkıracak.

Porthcrawl ilçesinin bu tuvaletler için 170.000 pound harcadığı öğrenildi.