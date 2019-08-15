İngiltere’de perakende satışlar yüzde 0.2 yükseldi

İngiltere’de perakende satışlar Temmuz’da beklenmedik şekilde online promosyonlar öncülüğünde yüzde 0.2 yükseldi ancak artış tüketicilerin Brexit krizi ortamında temkinli davrandığına işaret ediyor.

Perşembe günü Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, dükkanlardaki ve online satışların hacminin yüzde 0.2 gerileme beklentisine karşılık akaryakıt fiyatları dahil aylık bazda 0.2, yıllık bazda ise yüzde 3.3 arttığı belirtildi. Yıllık bazda beklenti yüzde 2.5 olarak gerçekleşmesi yönündeydi.

Akaryakıt fiyatları hariç perakende satışlar yıllık bazda yüzde 2.3’lük beklentiye karşılık yüzde 2.9 olarak gerçekleşti.

Son üç ayda toplam satış büyümesibu yılın en düşük büyümesine işaret etti.