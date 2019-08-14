Araçta kulaklık ve hoparlörle telefonda konuşmanın yasaklanması tartışılıyor

İngiltere’de araç kullanırken telefonu elle tutarak konuşmak yasak. Kulaklık ve araç içi mikrofonlu koparlör gibi cihazlar vasıtasıyla “eller serbest” iken konuşmak ise serbest. Ancak bir grup milletvekili “eller serbest” iken de seyir halindeyken telefonla konuşmanın tamamen yasaklanması için harekete geçti.

Avam Meclisi Ulaştırma Komitesi üyesi vekiller uzman görüşlerine dayanarak hazırladıkları raporda telefon elde tutulu veya eller serbest iken telefonla konuşmanın aynı derece risk ve tehlike oluşturduklarını bildirdi.

‘Eller serbest’ iken konuşmak ile elde telefon varken konuşmak aynı

Raporda yer alan bilgilere göre Komite’ye konuşan Dr Gemma Briggs ve Dr Graham Hole, seyir halindeyken eller serbest iken telefonla konuşma ile telefon elde tutulu iken konuşmanın aynı olduğunu bildirdi. İki bilim insanı iki durumda da sürücünün tehlikeyi görebilme ve buna karşı hızla tepki verebilme yeteneğinin düştüğünü söyledi. İki uzman araç kullanırken eller serbest veya telefon eldeyken konuşmanın bir kazaya karışma ihtimalini dört kat arttığını kaydetti.

Rapora göre İngiltere’de 2017 yılında sürücülerin telefonla konuşmasının yol açtığı trafik kazalarında 43 kişi hayatını kaybederken, 135 kişi ağır şekilde 595 kişi de hafif şekilde yaralandı. 2016 yılında ise trafikte telefonla konuşmanın rol oynadığı kazalarda 35 kişi hayatını kaybederken 137 de ağır yaralanmıştı.

Milletvekilleri hükümetten tehlikeye dikkat çekmek için cezaların arttırılmasını istedi.

Euronews’in Londra’da konuştuğu bir taksi şoförü öneriye şiddetle karşı çıktı. Anthony isimli taksici “Eğer sosyal medya kullanmazsanız ‘eller serbest’ telefonla konuşmanın bir sorun olacağını düşünmüyorum.” Taksi şoförü bunun bir adım sonrasının ise taksideki sürücü ile konuşmanın yasaklanması olacağını söyledi.

Komite üyeleri ‘eller serbest’ iken trafikte konuşmanın yasaklanmasını kamuoyuna tartışmaya açarken hükümet sürücülere araç kullanırken dikkatli olmalarını tavsiye ediyor.

İngiltere’de mevcut kanunlara göre araç kullanmaya başlamadan gerekli hazırlık veya kurulumun yapılması durumunda ‘eller serbest’iken telefonda konuşmak serbest. Ancak polis, bu kişilerin dikkatini kaybettiğini düşünürse sürücüyü durdurabilir.