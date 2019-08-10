Britanya’da modern kölelik operasyonu

Birleşik Krallık genelinde yapılan modern kölelik operasyonlarında 44 kişi tutuklanırken, 35 potansiyel kurbansa kurtarıldı.

Ulusal Suç Ajansı, Sınır Gücü, Göçmenlik Uygulamaları ve 18 farklı polis ekibi 17-23 Haziran tarihlerinde Birleşik Krallık geneline operasyonlar gerçekleştirdi.

203 farklı iş ve ev adresine yapılan baskınlarda kontroller yapılarak farkındalık yaratıldı.

Birkaç ekipten oluşan bir grup polis ise Stansted Havalimanında yüksek riskli ülkelerden gerçekleşen uçuşları takip edip, grup halinde ülkeye giriş yapan kişilerle konuşarak kontroller gerçekleştirdi.

Hafta boyunca süren denetimlerde, 19 kişi genelev çalıştırma ve fuhuştan para kazanma şüphesiyle tutuklanırken, 4 kişi ise insan kaçakçılığı şüphesiyle tutuklandı.

Ulusal Suç Ajansından yapılan açıklamaya göre diğer 21 kişi ise uygunsuz görüntülere sahip olma ve göçmenlik suçlarından tutuklandı.

18 tanesi küçük yaşta olan 35 potansiyel kurbanın kimliklerini tespit eden polis, söz konusu kişileri seks işçiliği ve ev hizmetçiliğine karşı korumaya aldı.

Operasyonlar sırasında elde edilen bilgiler kapsamında 20 yeni polis soruşturması başlatıldı.

Britanya’da yapılan operasyonların, Avrupa Birliği genelinde yapılan operasyonların bir parçası olduğu belirtilirken, 200’den fazla potansiyel kurbanın tespit edilerek koruma altına alındığı duyuruldu.

Avrupa Birliği genelinde ev ve işyerleri, oteller, otobüs ve tren istasyonları, feribot limanları, havaalanları ve sınır kapılarında 127 bin kişi, 63 bin 800 araç ve bin 100 adreste kontroller yapıldı.

Ulusal Suç Ajansı’nın Modern Kölelik ve İnsan Kaçakçılığı Bölüm Başkanı Adam Thompson, operasyonların İngiltere’de onlarca potansiyel kurbanın korunmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Thopmson ayrıca, Britanya’daki ve yurtdışındaki kolluk kuvvetleri ile ortak çalışarak modern kölelik ve insan kaçakçılığına karşı mücadele etmeye devam edeceklerini fakat bunun için toplumdan da destek beklediklerini ifade etti.

Bir kişinin modern kölelikle istismar edildiğinden endişe eden vatandaşların 08000 121 700 numaralı telefondan ihbarda bulunması talep edildi.