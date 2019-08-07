Kuyumcu soyguncularına böyle direndiler

MOTOSİKLETLERLE bir kuyumcu soymaya gelen hırsızları, yan dükkanın sahibi ve bir minibüs sürücüsü kaçırttı.

Olay, Londra’nın kuzeydoğusundaki Essex bölgesinde meydana geldi. 3 motosikletle kuyumcuyu soymaya gelen 4 kasklı soyguncu, motosikletlerinden inerek ellerindeki çekiçlerle kuyumcunun camlarına vurmaya başladı. Olayı fark eden yan dükkandaki kuaför, dükkanının önünde duran levhayı alarak soygunculara fırlattı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, motosikletli soyguncuların aniden kaldırıma çıktığı, soygunculardan birinin motosikletle kuyumcunun kapısından girmeye çalıştığı ve başarısız olduğu görüldü. Ardından ellerindeki çekiçlerle kuyumcunun camlarını kırmaya başlayan soygunculara, yan dükkandaki kuaför, restoran levhasını atarak karşılık verdi. Levhanın kendisine fırlatılmasına öfkelenen soyguncu, kuaför dükkanının da camına çekiçle vurarak camı kırdı. Daha sonra bir başka vatandaş, minibüsü ile kaldırıma girerek soyguncuları def etmeye çalıştı, ancak soygunculardan biri minibüsün de ön camını kırdı. Sonrasında, soyguncular, kapıdan girmeye çalıştıkları motosikleti de geride bırakarak olay yerinden kaçtı.

Yerel medya, soyguncu çetesinin lideri Calvin Brown’un (19) gözaltına alındığını ve çıkarıldığı mahkemede 8 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu. Ayrıca, Brown’un daha önce 5 kez soygundan hapis yattığı belirtildi.