Londra Havaalanı’ndaki grev askıya alındı, uçuşlar yapılıyor Londra Heathrow Havaalanı'nda grevler nedeniyle iptal edilen uçuşlar, grevin askıya alınması nedeniyle tekrar normal seyrine döndü. Havaalanı çalışanlarının temsilcilerinin görüşmeleri sürüyor, eğer anlaşma sağlanamazsa yarın grev tekrar devam edecek.

Eğer bir anlaşma sağlanamazsa grev kaldığı yerden yarın itibariyle yeniden başlayacak.

Heathrow havaalanında yaklaşık 2.500 işçi 5-6 Ağustos arasında iki günlük grev eylemi planlamıştı.

Havaalanı, başlangıçta merkezden 177 uçuşu “proaktif olarak iptal etmek” için British Airways dahil havayolları ile birlikte çalışmıştı.Bu, yedi ayrılıştan birinin iptal edileceği anlamına geliyordu.

Heathrow’da bulunan BA’nın en çok etkilenenlerden biri olması bekleniyordu.

Güvenlik görevlileri, itfaiyeciler, mühendisler, yolcu servis operatörleri ve yolcu servis sürücülerinin yer aldığı iki günlük grev, 88 bin yolcu etkileyecek şekilde belirlendi.

Grevler iptal edildi mi

5 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen grev, havalimanı çalışanları tarafından on birinci saatte sonlandırıldı.British Airways, Air Canada ve Aer Lingus uçuşlarının tümü normal olarak yapılacak ancak yolculara durumlarını kontrol etmeleri öneriliyor…

Yolcuların birçoğu zaten başka uçuşlara yeniden yönlendirilmiş olacak ve herhangi bir değişiklik olup olmadığı konusunda yolcuların tekrar uçuş durumlarını kontrol etmeleri gerekiyor.

Virgin Atlantic, uçuşları iptal etmedi, ancak Heathrow’dan Gatwick’e taşımaya devam edecek.Virgin Atlantic sözcüsü konuyla ilgili, “Bu hizmetler orijinal Londra Heathrow programına geri dönmeyecek ve yerinde kalacaktır” dedi.

Bir Heathrow sözcüsü, yolculara iptal edilen uçuşlarda herhangi bir değişiklik olup olmadığını görmek için havayollarını kontrol etmelerini tavsiye ederek “Yolcuların bu durumdan rahatsızlık duydukları için üzgünüz ve hizmetlerinin durumu hakkında güncel bilgiler için havayolu şirketleri ile iletişim kurmalarını istiyoruz” dedi.

Grev eyleminin yarın yapılması planlanıyor, ancak grevi önlemek için görüşmeler sürüyor.