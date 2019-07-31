Otomobil yatırımları anlaşmasız Brexit korkusuyla düştü

İngiltere’den Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşma olmadan ayrılma ihtimali ülkede otomotiv endüstrisini vurdu. İngiltere’de otomobil yatırımları yılın ilk yarısında yüzde 75’e yakın fazla düştü. Sektör temsilcileri anlaşmasız ayrılığın en kötü netice olacağı uyarısında bulunuyor. Anlaşmasız ayrılığın ilave gümrük vergileri ve bürokrasiye yol açmasından endişe ediliyor.

Otomotiv endüstrisi İngiltere’nin en büyük ihracat kalemlerinin başında geliyor. Sektörde 800 binden fazla kişi çalışıyor.

İngiltere’nin AB’den ayrılığının (Brexit) muhtemel yankıları tartışılırken bunun başında otomotiv endüstrisi geliyor. 29 Mart 2019 için planlanan Brexit İngiliz Parlamentosu’nda onaylanmadığı için ertelenirken Başbakan Theresa May Haziran başında istifa etti. Yerine sıkı bir Brexit taraftarı olan Boris Johnson geldi.

Sene boyunca yaşanan tartışmalar ve anlaşmasız Brexit korkusu 2019’un ilk yarısında ülkede otomobil yatırımlarının yüzde 74 düşmesine yol açtı. İngiliz Otomobil Üreticileri ve Tüccarları Derneği’nin (SMMT) açıklamasına göre 2018’in ilk yarısında 347,3 milyon pound olan otobomil yatırım toplamı bu sene aynı dönemde 90 milyon pounda kadar düştü. 2017’nin ilk yarısında yatırım miktarı 647,4 milyon pound idi.

SMMT Baş Yöneticisi Mike Hawes anlaşmasız ayrılık korkusu sebebiyle ‘yatırımcıların elini kolunu bağladığını’ söyledi. Hawes “En kötü sonuç anlaşmasız Brexit olur. (Üyelerimiz) bundan korkuyor ve bu sebeple yatırım yapmıyorlar.” dedi. Şirketler ayrıca yaşanan belirsizlik sebebiyle 330 milyon poundan fazla masraf yaptı.