‘Loch Ness canavarını’ toplu arama etkinliği endişe yarattı

İngiltere’de efsanelere konu olan ‘Loch Ness canavarını’ topluca arama önerisi, bu yıl sosyal medyada geniş bir yer buldu ve bu durum, Kraliyet Ulusal Cankurtaran Birliği (RNLI) tarafından endişeyle karşılandı.

Sosyal paylaşım platformu Facebook’ta 18 bin kişi, 38 bin kişinin katılacağı söylenen ‘Storm Loch Ness) (Loch Ness’e akın et) başlığı altındaki Loch Ness canavarını arama faaliyetiyle ‘ilgilendiğini’ belirtti.

Fikir, ABD’de on binlerce kişinin ‘UFO gerçeğini ortaya çıkarma’ amacıyla Neveda eyaletinde yer alan 51. Bölge’ye baskın yapma fikrinden ilham aldı.

Ancak Kraliyet Ulusal Cankurtaran Birliği (RNLI), fikri endişeyle karşılayarak, Loch Ness gölünün derin olmasından kaynaklanan tehlikelere karşı uyarıda bulundu.

BBC’nin haberine göre bir RNLI sözcüsü, yaptığı açıklamada “Loch Ness, 51. Bölge’ye saldırmaktan biraz daha az tehlikeli görünüyor, ancak burada kendi sorunlarımız var” dedi.

“Atlantic 85 filomuzun etkileyici bir insan taşıma kapasitesi var” diyen sözcü, Loch Ness ile ilgili bazı gerçeklerin suyun nasıl olabileceğini ortaya çıkardığını ifade ederek, suyun derinliğinin Big Ben kulesinin yüksekliğinin neredeyse iki buçuk katı ve sıcaklığın ortalama 6 derece olduğu bilgisini verdi.