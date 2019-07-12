İngiltere, İran’la gerilim sonrası Basra Körfezi’ne ikinci savaş gemisini gönderiyor

İngiltere, İran’la yaşadığı gerginlik nedeniyle, Basra Körfezi’ne ikinci bir savaş gemisi gönderme planlarını öne çekti. Halen Akdeniz’de olan HMS Duncan gemisinin, gelecek hafta bölgedeki Montrose fırkateynine katılması bekleniyor.

İngiliz hükümetinin bu kararı, İran Devrim Muhafızları’nın Çarşamba günü bir İngiliz petrol tankerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini engellemeye çalıştığı yolundaki haberleri izliyor.

Bu arada İran, geçen hafta İngiltere’nin Cebelitarık’ta alıkoyduğu İran petrol tankerini bırakması çağrısını yineledi.

İngiltere tankerin, Avrupa Birliği’nin Suriye’ye yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulduğunu duyurmuştu.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya konuşan İranlı bir yetkili, “İngiltere’yi bu tehlikeli oyuna girmemesi konusunda uyarıyoruz” dedi.

Gerilim artıyor

İngiltere’yle İran arasındaki gerilim son haftalarda belirgin bir şekilde tırmanıyor. İngiliz hükümeti, İran kara sularında İngiliz ticari gemilerine yönelik saldırı riski seviyesini Salı günü en üst düzeye çıkarmıştı.

Bu kararın ertesi günü İran Devrim Muhafızları’na ait olduğu düşünülen üç gemi Basra Körfezi’den çıkıp Hürmüz Boğazı’na girmeye çalışan Heritage adlı petrol tankerine yanaşmıştı.

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bölgede bulunan Montrose fırkateyni, İran gemilerini uzaklaştırdı.

İran, İngiliz gemisine misilleme olarak el koymaya çalıştığı iddialarını reddetti.

HMS Duncan gemisinin kısa bir süre Montrose fırkateyniyle birlikte görev yapacağı belirtiliyor.

Montrose’un daha sonra bakım için Bahreyn’e demirlemesi planlanıyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt bölgedeki son gelişmelerin İngiliz donanmasının Körfez’e daha fazla savaş gemisi göndermesini gerektirdiğini söylemiş, “Tansiyonu düşürmek istiyoruz ama gemiciliğimizi koruma sorumluluğumuz var” demişti.