Brexit – İngiltere’de İşçi Partisi lideri Corbyn yeni referandum istedi: ‘AB’de kalmayı destekleriz’

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn, ülkesinin anlaşma olmadan ya da iktidardaki Muhafazakar Parti’nin desteklediği bir anlaşmayla Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmaması gerektiğini söyledi.Jeremy Corbyn, iktidar partisinin lideri olacak ve ülkenin başbakanı seçilecek kişinin yeni bir referandum yapılmasını kabul etmesi gerektiğini belirtti.

Corbyn, “Böylesi bir referandumda İngiltere’nin AB’de kalması için kampanya yaparız” dedi.İşçi Partisi lideri, bugün parti üyelerine gönderdiği mektupta “Ülkenin bir sonraki başbakanı kim olursa olsun, AB ile varacağı anlaşmayı veya anlaşma olmadan AB’den ayrılmayı halk oyuna sunacak özgüvene sahip olmalı” dedi ve ekledi:”Bu durumda İşçi Partisi’nin anlaşma olmadan AB’den ayrılmasına veya Muhafazakar Parti’nin ekonomiyi ve istihdamı korumayan bir Brexit anlaşmasına karşı Avrupa Birliği’nde kalmayı savunacağını açık bir şekilde söylemek isterim.”İşçi Partisi’ndeki AB yanlıları bir süredir Corbyn’den bu yönde bir açıklama yapmasını talep ediyordu.Partiyi destekleyen en büyük beş sendika da, Corbyn’in böyle bir açıklama yapması için çağrıda bulunuyordu.Sendikalar İşçi Partisi’nin iktidara gelmesi durumunda AB ile varacağı anlaşmanın da oylanması gerektiğini savunuyor.

‘Daha iyi bir Brexit anlaşması‘ vadetmişti

Jeremy Corbyn’in mektubunda, İngiltere’de erken seçime gidilmesi ve İşçi Partisi’nin iktidara gelmesi durumunda ne yapacağına dair bir vaatse yer almadı.Corbyn, Mayıs ayındaki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada, iktidara gelince daha iyi bir Brexit anlaşması müzakere etmek istediklerini, ikinci referandum ihtimalinin uzak olduğunu söylemişti.Bazı milletvekilleri ve üyelerince Brexit konusunda net bir tutum almamakla eleştirilen İşçi Partisi, AP seçimlerinde büyük oy kaybetmiş, AB’de kalmaktan yana olan Liberal Demokrat Parti ve Yeşiller oylarını artırmıştı.