Ambulansa çarpan sarhoş baba çocuklarını bırakarak kaçtı

Alkollü halde araba kullanırken ambulansa çarpan kişi çocuklarını olay yerinde bırakıp kaçtı.

Kaza hakkında açıklama yapan bir trafik polisi sürücünün olay yerinden kaçma sebebinin kaza anında arka koltukta oturan çocuklarının emniyet kemerlerini takıp takmadıkları konusunda emin olmadığına bağladı.

Doğu Londra’da görevli Komiser Collettbir sosyal medya sitesinde paylaştığı fotoğrafla kazanın Walthamstow bölgesindeki Forest Yolunda gerçekleştiğini duyurdu.

Polis memurları kamu huzuru eğitimi çerçevesinde bölgede gezerken kazayla karşılaştı.

Komiser Collett yaptığı paylaşımda ayrıca “Dün bir lider olmayı öğrenirken ekip her zamanki gibi dışarıdaydı. Paylaştığım en şok edici fotoğraf bu. Sürücünün çocukları arka koltukta emniyet kemeri takmadan duruyorlardı. Sürücü yürüyerek olay yerinden kaçmış çünkü çocuklarını geride bırakarak alkol içiyordu. Mide bulandırıcı.” ifadelerini yazdı.

Polis kaza hakkında soruşturmasına devam ederken, yaşanan olayda ambulansın boş olması daha ciddi olayların gerçekleşmesini önledi.