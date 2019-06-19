Prens William ve Düşes Kate’in konvoyundaki polis motosikleti, kadına çarptı

2 gün önce
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İngiltere’de tahtın ikinci varisi Prens William ve Cambridge düşesi eşi Kate Middleton’ın konvoyundaki bir polis motosikletinin 83 yaşındaki bir kadına çarptığı açıklandı. Hastaneye kaldırılan Irene Mayor adlı kadının durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

Polisin açıklamasına göre kaza Pazartesi öğleden sonra Londra’da meydana geldi.

Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre çift, bir törene katılmak için Londra’dan Windsor’a gidiyordu.

‘ÇİÇEK GÖNDERDİLER’

Sarayın açıklamasında çiftin habere çok üzüldüğü ve kadına çiçek ve mektup gönderdiği belirtildi.

Prens William ve Düşes Middleton’ın kadını hastanede ziyaret etmeyi planladığı söyleniyor.

Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ocak ayında Kraliçe 2’nci Elizabeth’in 98 yaşındaki eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, Sandringham kentinde kullandığı arabayla başka bir araca çarpmıştı.

Prens’in çarptığı araçtaki bir kadının bileği kırılırken dokuz aylık bebek yara almadan kurtulmuştu.

Kazadan 48 saat sonra emniyet kemeri takmadan araba kullanırken görüntülenen Prens daha sonra aileden özür dilemiş, ehliyetini de polise iade etmişti.

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