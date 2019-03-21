İngiltere’deki tur operatörlerinden KKTC hükümetine sitem:

İngiltere’de faaliyet gösteren tur operatörleri, geçen hafta Londra’ya gelen KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ve heyetinin kendileriyle görüşmemesine sitem etti.

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman 7 Mart Perşembe günü, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner ile birlikte Londra’da bazı temaslarda bulunmak üzere İngiltere’ye geldi.

Erhürman ve beraberindeki heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilcilisi Oya Tuncalı başta olmak üzere İngiltere’de faaliyet gösteren birçok dernek, Sivil Toplum Örgütü, iş insanı ve halkla görüşürken, İngiltere’de faaliyet gösteren tur operatörleri ile görüşmemesi tepkiye neden oldu.

Konuyla ilgili Londra Gazete’ye konuşan İngiltere Bağımsız Kıbrıs Türk Tur Operatörler Birliği Başkanı Refik Salp ve Başkan Yardımcısı Ramadan Özdemir, geçen hafta Londra’ya gelen KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ve beraberindeki oda ve birlik başkanlarının, ‘KKTC için en önemli güç olan turizm sektörü’ ile ilgili Londra’daki tur operatörleriyle görüşmemesinin kendilerini ‘dışlanmış’ hissetmelerine neden olduğunu dile getirdi.

Başbakan Erhürman ile birlikte Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner’in de İngiltere ziyaretinde bulunduğunu belirten Kıbrıs Türk Tur Operatörler Birliği, Çağıner’in de tur operatörleriyle görüşmeye zaman ayırmaması ve görüşmemesine sitem etti.

İngiltere’de faaliyet gösteren Kıbrıs Türk tur operatörleri, İngiltere’den KKTC’ye daha fazla turistin nasıl götürüleceği, İngiltere’deki tur operatörlerine nasıl destek sağlanacağı, KKTC’nin turizm açısından reklamının nasıl yapılacağı ve turizm alanında KKTC’ye nasıl daha fazla ekonomik katkı sağlanacağı konusunda birçok cevapsız soru olduğunu ve planlamaların yapılmadığını ifade etti.