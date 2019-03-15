Londra’daki camilerde güvenlik önlemleri artırılacak

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, Yeni Zelanda saldırısının ardından İngiltere’nin başkentindeki tüm camilerde güvenlik önlemlerinin artırılacağını açıkladı.

Yeni Zelanda’da iki camiye yapılan ve 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Twitter’dan mesaj yayınlayan Londra Belediye Başkanı Sadık Han, saldırının kurbanlarının yakınlarına baş sağlığı diledi.

İngiltere’deki camilerin silahlı polisler tarafından korunacağını söyleyen Han, “Londra’daki Müslüman topluluklara güven vermek istiyorum. Polislerle temas halindeyim. Londralılar dua etmeye giderken camiler etrafında gözle görülür bir güvenlik olacak” dedi.