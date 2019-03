İngiltere ile AB arasında son dakika anlaşması

İngiltere Başbakanı Theresa May, AB ile yaptığı müzakerelerde Brexit anlaşmasına “yasal bağlayıcılığı” olan değişiklikler ekletmeyi başardığını açıkladı. Anlaşmanın yeni hâli bugün İngiliz parlamentosunda oylanacak.Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden (AB) çıkacağı 29 Mart tarihi yaklaşırken İngiltere Başbakanı Theresa May, anlaşmasız ayrılığın önüne geçebilecek bir başarı elde etti. Brüksel ile Birleşik Krallık arasındaki Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosunda oylanmasından önce Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüşmek üzere Fransa’nın Strasbourg kentine giden May, istediği sonucu aldı. May, anlaşmanın tartışmalı “backstop” (tedbir) maddesi konusunda “yasal bağlayıcılık” getiren değişiklikler yapılması için Juncker ile uzlaştıklarını açıkladı. Varılan uzlaşmaya göre Birleşik Krallık, İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır olmamasını garanti eden maddeden tek taraflı olarak cayabilecek.

Birleşik Krallık’a bağlı Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki kara sınırıyla ilgili düzenleme, May’in Brexit anlaşmasını İngiltere parlamentosuna kabul ettirememesinin başlıca nedenlerinden biriydi. Anlaşmanın eski hâli, İngiliz parlamentosunda 15 Ocak’ta yapılan oylamada büyük farkla reddedilmişti. Brexit anlaşmasının “backstop” maddesiyle ilgili değişikliğin eklenmiş versiyonu bugün vekillerin oyuna sunulacak. Oylamanın TSİ 22 sularında yapılması bekleniyor. May, AB ile sağladığı uzlaşıyı, Juncker’le düzenlediği ortak basın toplantısında açıkladı. May’e göre uzlaşı, AB’nin “backstop” maddesini “süresiz olarak uygulama niyetini” engelleyecek. Juncker’den uyarı Juncker ise Brexit anlaşmasının, Birleşik Krallık’ın planlandığı gibi 29 Mart’ta AB’den çıkmasını sağlayacak şekilde İngiliz parlamentosunda onaylanacağı konusunda iyimser olduğunu belirtti. Ancak anlaşmanın bir kez daha reddedilmesi durumunda “üçüncü bir şansın olmayacağı” uyarısında bulundu. Pazartesi akşamı varılan uzlaşı, gelecekteki AB-Birleşik Krallık ilişkisiyle ilgili siyasi deklarasyona ortak bir açıklama eklenmesini de öngörüyor. Bu açıklama da yine “backstop” maddesiyle ilgili İngiltere’ye bir güvence veriyor. “Backstop” maddesi, taraflar arasında herhangi bir ticaret anlaşmasına varılamaması durumunda bir sigorta görevi görmesi için planlanmıştı. Siyasi deklarasyona eklenen ortak açıklama, AB ile Birleşik Krallık’ın Brexit sonrası ticaret düzenlemeleri konusunda yapacakları görüşmeleri nasıl hızlandıracaklarına dair bir ifade içeriyor. Böylece Brexit sonrası herhangi bir ticaret anlaşmasına varılamaması hâlinde “backstop” maddesinin işletilmesine gerek duyulmaması amaçlanıyor. Corbyn memnun olmadı May’in AB ile vardığı uzlaşı, Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosunda kabul edilme ihtimalini artırsa da ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn vekillere seslenerek bir kez daha ret oyu kullanmaları için çağrıda bulundu. “Başbakan’ın müzakereleri çöktü” diyen Corbyn, “Bu akşam (Pazartesi akşamı) Avrupa Komisyonu ile varılan anlaşma, Theresa May’in parlamentoya verdiği değişiklik sözlerinin yanına bile yanaşmıyor” ifadesini kullandı. Vekiller anlaşmanın yeni hâlini de reddederse parlamentoda Çarşamba günü bir oylama daha yapılacak. Bu oylamada, Birleşik Krallık’ın 29 Mart’ta AB’den herhangi bir anlaşma olmaksızın ayrılıp ayrılmaması gerektiğine karar verilecek. Anlaşmasız ayrılık seçeneği de reddedilirse vekiller Perşembe günü yapılacak oylamada, AB’den Brexit’in “kısa ve sınırlı” bir süre için ertelenmesi amacıyla talepte bulunulup bulunulmamasına karar verecek.