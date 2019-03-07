“İngiltere Brexit’i ertelemek zorunda kalabilir”

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, milletvekillerinin hükümetin ayrılık anlaşmasını reddetmesi durumunda, Brexit’i ertelenmek zorunda kalabileceklerini açıkladı.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasına 22 gün kaldı. Ancak milletvekilleri ayrılık anlaşmasını onaylamayı reddederse, İngiltere’de 40 yıllık dış ve ticaret politikalarındaki büyük değişim bir bilinmeze sürüklenecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, “Salı günü yapılacak oylamayı geçemezsek, Brexit ertelenecek ve ülke ekonomisi için daha fazla belirsizlik yaşanacak . Meslektaşlarımın bu anlaşmayı kabul etmemenin sonuçları hakkında iyi düşünmeleri çok önemli. Bu son fırsatımız.” dedi.