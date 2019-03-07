“İngiltere Brexit’i ertelemek zorunda kalabilir”

6 saat önce
0 316 Bir dakikadan az

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, milletvekillerinin hükümetin ayrılık anlaşmasını reddetmesi durumunda, Brexit’i ertelenmek zorunda kalabileceklerini açıkladı.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasına 22 gün kaldı. Ancak milletvekilleri ayrılık anlaşmasını onaylamayı reddederse, İngiltere’de 40 yıllık dış ve ticaret politikalarındaki büyük değişim bir bilinmeze sürüklenecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, “Salı günü yapılacak oylamayı geçemezsek, Brexit ertelenecek ve ülke ekonomisi için daha fazla belirsizlik yaşanacak . Meslektaşlarımın bu anlaşmayı kabul etmemenin sonuçları hakkında iyi düşünmeleri çok önemli. Bu son fırsatımız.” dedi.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

6 saat önce
94

BAF Başkanı Erbil, Seb Dance ile görüştü

6 saat önce
321

İngiliz ilkokul öğrencisi 40 bin yıllık mamut dişi buldu

1 gün önce
596

Brexit çıkmazı için çözüm bulunamadı

1 gün önce
405

‘İrlanda’yı seviyorum’ paketleri Londra’yı karıştırdı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin