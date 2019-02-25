İngiltere, Kıbrıs’tan daha sıcak

En sıcak şubat ayını 1998’de yaşayan İngiltere, 2019’de 20 dereceye ulaşarak rekorunu yeniledi.

İngiltere ve Londra normalde tüm dünya tarafından yağmurları ve soğuk havası ile tanınan bir yer. Ancak bu günlerde İngiltere’de en sıcak günler yaşanmaya devam ediyor.

Bugün İngiltere’de hava sıcaklığı 20 derece, Kıbrıs’ta ise hava sıcaklığı 15 derece.

Meteoroloji yetkilileri, İngiltere’de Şubat ayında en yüksek sıcaklığın 13 Şubat 1998 yılında 19.7 dereceye kadar çıktığını açıklamıştı, bugün ise bu rekor kırıldı.

Hava sıcaklığı 20 dereceye ulaştı.