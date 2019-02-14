Prens Philip trafik kazası nedeniyle soruşturulmayacak

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in eşi Prens Philip hakkında, geçen ayki trafik kazası nedeniyle soruşturma açılmayacağı açıklandı. Savcılık, soruşturmanın kamu yararına olmayacağına karar verdi.

Savcılık yetkilisi Chris Long, “Bu vakadaki tüm koşulları dikkate aldık. Bunlara kusur seviyesi, sürücünün yaşı ve sürücü ehliyetini teslim etmiş olması da dahil” dedi.

97 yaşındaki Edinburgh Dükü, kullandığı Land Rover Freelander modeli aracın bir başka araçla çarpışmasının ardından, ehliyetini gönüllü olarak geri vermişti.

17 Ocak’ta Norfolk bölgesinde meydana gelen kazada, diğer araçtaki yolculardan Emma Fairweather adlı kadının bileği kırılmıştı.

Polis, kazadan iki gün sonra da, emniyet kemeri takmadan araç kullanırken görüntülenen Prens Philip’e sözlü uyarı vermişti

Buckingham Sarayı’nın kazadan sonraki açıklamasında aileden özür dilenmemesi tepkiye neden olmuştu.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Prens Philip, daha sonra diğer araçta bulunan iki kadından ve bebekten özür dilemiş, Emma Fairweather’a özür mektubu da göndermişti.

Prens mektupta, “Kazada oynadığım rol nedeniyle ne kadar çok üzgün olduğumu bilmenizi isterim. Güneş parlıyordu ve normal koşullarda trafiği görmekte zorlanmam. Ama gelen aracı göremedim. Olanlardan dolayı çok pişmanım” demişti.