Heathrow Havalimanı’nda korku dolu anlar

British Airways uçağı, kuvvetli rüzgar nedeniyle Londra’daki Heathrow Havalimanı’na inemedi. Görüntülerde pilotların zorlu hava şartlarına rağmen uçağı indirmeye çalıştığı, ancak uçağın pistle kısa bir temasından sonra kuvvetli rüzgar nedeniyle tekrar havalanmak zorunda kaldığı görülüyor.

Hafta sonu Eric kasırgası İngiltere’yi vurdu. Uzmanların verdiği bigiye göre, rüzgarın hızı bazı bölgelerde saatte 112 kilometre ulaştı. Kuzey İrlanda ve İskoçya’nın batısında yüksek seviyede tehlike alarmı verildi.