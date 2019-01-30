Bir gencimizi daha kaybettik

Londra’da yaşayan Nedim Bilgin’den, acı haber geldi.

3 saat önce
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Londra’nın Islington bölgesinde yaşayan 17 yaşındaki gencimiz Nedim Bilgin’den dün gece acı haber geldi.

Nedim Bilgin’in dün gece Caledonian Road’da 19.00 sıralarında henüz kimliği açıklanmayan kişiler tarafından bıçaklandı.

Bıçaklı saldırı ile ilgili detaylı bilgiler açıklanmazken, cinayetle ilgili 16, 17 ve 18 yaşlarında 3 kişi polis tarafından tutuklandı.

Nedim, bu yıl Islington’da ilk bıçaklanan kişi oldu.

Scotland Yard, kurbanın henüz resmen tanımlanmadığını, ancak akrabalarının bilgilendirildiğini söyledi.

Polisler olayla ilgili araştırmalarına devam ediyor.

Nedim Bilgin’in 14 Aralık tarihinde kayıp olduğu yönünde bilgi verilmişti. Daha sonra bulunan ve 29 Ocak günü evinden bisikletiyle çıkan Nedim Bilgin bıçaklı saldırıya uğradı. İddialara göre Nedim’in kimliği belirsiz kişiler tarafından bisikleti çalınmaya çalışılmış ancak o sırada yaşanan arbede sırasında bıçaklanarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

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