Britanya Türk Kadınları Derneği, yeni başkan ve yöneticilerini seçti

2002 yılında Londra’da kurulan etkin sivil toplum kuruluşlarından BTKD üyeleri Genel Kurul toplantısında yeni başkan ve yöneticilerini seçti. Çanakkale Anma Platformu Başkanı Servet Hassan, BTKD’nin16’ıncı dönem başkanı seçildi. 6 yıl başkanlık yapan Maviş Fuchs, başkanlığı Servet Hassan’a devrederken yönetimde bulunduğu sürece kendisine verilen desteğe teşekkür etti.

Londra’da kurulu etkin sivil toplum kuruluşlarından Britanya Türk Kadınları Derneği (BTKD), 16’ıncı Genel Kurulu’nu yaparak, yeni başkan ve yöneticilerini seçti. BTKD’nin yeni dönem başkanlığına Servet Hassan getirildi.

West End’deki Troy Hotel’de gerçekleşen Genel Kurul, Divan Kurulu’nun seçimi ile başladı. Divan Kurulu başkanlığına Servet Hassan, yardımcılığına Mihrişah Safa, sekreterliğe Nilgün Yıldırım’ın seçildiği toplantıda, Başkan Maviş Fuchs faaliyet raporunu okudu. Fuchs, Derneğe 6 yılı başkan olmak üzere 11 yıl hizmet verdiğini ve Türkiye, İngiltere ve çeşitli ülkelerde değişik kurumlara yardımda bulunduklarını belirterek, Derneğin Kurucu Başkanları Sefire Handan Haktanır, Semiha Todd ile Onursal Başkanları Sefireler Esin Alptuna, Bernev Alpogan, Emel Çeviköz, Esra Bilgiç, geçmiş dönem dernek başkanları, Yönetim Kurulu üyelerine ve dernek üyelerine, Derneğe verdikleri destek ve yardımları için teşekkür etti.

Faaliyet raporunun onaylanmasından sonra mali rapor okundu ve raporun aklanmasıyla seçimlere geçildi.

Seçimde, derneğe daha önce de iki dönem başkanlık yapan Servet Hassan başkanlığa aday gösterildi. Hassan, üyelerin oy birliği ile 16’ıncı dönem BTKD başkanlığına seçildi.

Yönetim kurulu seçimlerinde ise Mihrişah Safa, Itır Sökmen, Sevgül Özkor, Deniz Harput ve Funda Aksanoğlu asil üye, Nesrin Cömert, Seval Parlar, Nilgün Yıldırım ve Burcu Köstem yedek üye seçildiler. Dernek Denetleme Kurulu’na Hatice Alev, Zehra Kalkay ve Zeliha Eggleden, Uzlaşma Kurulu’na Maviş Fuchs, Kifaye Kaya ve İmren Taner seçildiler.

Derneğe uzun yıllar emek veren Maviş Fuchs, yeni başkan Servet Hassan ve Yönetim Kurulu üyelerini kutlayarak, kendilerine her zaman destek vereceğini söyledi ve başarılar diledi.

Yeni Başkan Servet Hassan konuşmasında, Maviş Fuchs ve Yönetim Kurulu arkadaşlarına büyük bir özveriyle gerçekleştirdikleri başarılı çalışmaları için üyeler adına teşekkür etti. Hassan, Derneğin ilk faaliyetinin 13 Mart Çarşamba günü Lordlar Kamarası’nda gerçekleştirecekleri “Dünya Kadınlar Günü” kutlaması olacağını açıkladı.

YENİ BAŞKAN SERVET HASSAN KİMDİR?

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 1986 yılında mezun olduktan sonra eğitim amacıyla İngiltere’ye geldi. Evli ve yetişkin üç çocuk annesi. 15 yıldır gönüllü olarak sivil toplum çalışmaları ve lobi faaliyetleriyle yakından ilgilenen Servet Hassan, çeşitli Türk ve yabancı derneklerin yönetim kurullarında görev aldı. Halen, 2014 yılından bu yana kurucusu olduğu Çanakkale Anma Platformu’nun başkanı ve Gallipoli & Dardanelles İnternational Derneği’nin yönetim kurulu üyesi. 2003 yılından bu yana üyesi olduğu Britanya Türk Kadınları Derneği’nde çeşitli görevlerde bulundu ve Derneğin 8. ve 9. dönem başkanlığını yaptı.