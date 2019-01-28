Kuzey Kıbrıs’tan, İngiltere’de tanıtım atağı

İNGİLTERE’NİN başkenti Londra’nın sembolleri olan kırmızı otobüsler ile merkez metro istasyonları, Kuzey Kıbrıs’ı tanıtan reklamlarla donatıldı.

KKTC İngiltere 2019 turizm tanıtım kampanyası çerçevesinde, Londra merkezinde bulunan 100 kırmızı otobüs ve merkez metro istasyonlarında bulunan 25 reklamla, Ada’ya gelen turist sayısının hedeflenen rakama ulaşması bekleniyor.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığının, İngiltere’den KKTC’ye giden turist sayısını artırmak amacı ile geçtiğimiz yıl İngiltere’de başlatmış olduğu tanıtım kampanyaları kapsamında, ilk hamle olarak Eylül – Aralık 2018 tarihler arasında tur-operatörlerine tanıtım fonu sağlamıştı.

Yine bu bağlamda, 28 Ocak 2019’da başlayan ve 1 ay sürecek olan yoğun imaj tanıtım kampanyası ile Londra’da en fazla turist potansiyeli ve yoğun bir nüfusun olduğu bölgelerde Kuzey Kıbrıs tanıtılacak.

Londra’da bulunan Waterloo, Wood Green, White City, Warren Street, Turnpike Lane, Tooting Broadway, St Pauls, South Kensington, Stockwell, St Johns Wood, Russel Square, Regents Park, Pimlico, Marylebone, Manor House, Maida Vale, Highbury & İslinton, Heathrow Terminal, Hampstead, Goodge Street, Euston, Elphant & Castle, Clapham North, Camden Town, Belsizde Park ve Balham istasyonlarında, Kuzey Kıbrıs reklamı sergilenmeye başladı.

“ERKEN REZERVANSYONDA BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Şubat ayına kadar devam edecek tanıtım kampanyasından, olumlu geri dönüş beklediklerini kaydeden İngiltere Turizm ve Tanıtma Koordinatörü Kadir Doruhan Londra Gazete’ye şu açıklamayı yaptı:

“Başlatılan tanıtım kampanyasıyla, Kuzey Kıbrıs’ı tanıtarak, ülkemize gidecek turist sayısını artırmayı hedefliyoruz. Kuzey Kıbrıs’a gelen turist sayısını artıracak girişimlerle bunu başarmayı hedefliyoruz.

Kuzey Kıbrıs tanıtım ve reklam kampanyası kapsamında Londra’da şehir içi ulaşımında kullanılan Londra şehir otobüsleri ve metroları Kuzey Kıbrıs’ı tanıtan reklamlarla giydirildi. Buna ek olarak, tanıtım kampanyası bir ay sürecek bir şekilde sosyal medyada devam edecek.”

Doruhan, 2019 Kuzey Kıbrıs Tanıtım ve Reklam kampanyası kapsamında şehir içi otobüslerde başlatılan reklamlarla, erken rezervasyon pazarına ulaşması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

ATAOĞLU, İNGİLTERE PAZARINI ÖNEMSİYOR

Geçtiğimiz Kasım ayında, World Travel Market fuarına katılmak için Londra’ya gelen KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, düzenlenen basın toplantısında İngiltere pazarını çok önemsediklerini ve bu pazardan daha fazla turistin Kuzey Kıbrıs’a gelmesi için tanıtım bütçesini artıracaklarını açıklamıştı.

Bakan Ataoğlu, KKTC İngiltere 2019 turizm tanıtım kampanyası çerçevesinde, 28 Ocak’ta başlayan ve bir ay sürecek olan tanıtım kampanyası ile İngiltere pazarına tekrar kazanmak için tanıtım atağını başlattı.

FUARLARDA KUZEY KIBRIS TANITILIYOR

Tanıtım kampanyalarına ilaveten, Kuzey Kıbrıs fuarlarda da tanıtılıyor. Ocak ayında Machester şehrinde düzenlenen ‘Destinations – The Holiday & Travel Show’ fuarına katılan Turizm Bakanlığı, Şubat ayının ilk haftasında Londra’nın Olympia fuar alanında tanıtım çalışmalarına devam edecek.