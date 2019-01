Brexit: İngiltere Başbakanı May, milletvekillerinin taleplerini Avrupa Birliği’ne iletecek İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği (AB) ile vardığı ülkenin birlikten ayrılmasına (Brexit) ilişkin anlaşmanın Parlamento'da reddi sonrası bundan sonra atacağı adımları açıkladı. May, en önemli anlaşmazlık konusu olan Kuzey İrlanda sınırı konusunda milletvekillerinin taleplerini AB'ye ileteceğini söyledi.