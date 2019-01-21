Metin Şenergüç anısına sergi açılıyor

16 Aralık günü hayata veda eden ressam Metin Şenergüç’ün resimleri 28 Ocak – 22 Şubat arasında “146 Kingsland High St E8 2NS” adresindeki Homefinder – An Other Place’da sergilenecek.

Sergi hafta içinde 10-17 arasında, cumartesileri ise 10-13 arasında ziyaret edilebilecek.

Serginin açılış ve anma günü ise 27 Ocak Pazar günü 13-18 arasında gerçekleşecek. Sergide sanatçının resimlerinin kopyasının da satılacağı belirtildi.

Anma sergisini organize eden Şenergüç’ün meslektaşı ve dostlarından ressam Sümer Erek şu yorumu yaptı:

“Metin, çizmeye ve özgürlüğe doymadan sessiz sedasız 15 Aralık’ta yaşamını yitirdi. Son nefesini verene kadar yeteneklerini kullanarak, göz nuru dökerek yarattığı eserlerini bize bıraktı. Sergide halkın beğenisine sunulan tablolarının her biri inceliğin ve zarafetin güzel örnekleri olduğunu anlayacak ve onlarla hasret gidereceğiz.

Metin, yıllar önce, yakın tarihimize damga vuran sanat akımlarını ve kültür politikalarını felsefi ve politik argümanlar eşliğinde kendine özgü yöntemlerle çağdaş sanat vizyonunu Londra’daki yaşamı boyunca geliştirme gayreti içindeydi. Sanat eğitimini İngiltere’nin en prestijli üniversitelerinde yapmakla kalmadı aralıksız çalışarak sanatçı kimliğini ileri boyutlara taşıdı.

Sıkıntı -Boredom konseptini çalışmalarında geniş yer verirken, sessiz estetiği, zamanı, ölüm ve yaşamı, karanlığı kendi tarzıyla tablolarına aktarttığı gibi, sokakta Sanat Var, sanat benim silahım, Sıfır noktasından sanata yeniden başlamak sanatsal felsefeye ilgisi de çok fazlaydı.

Metin, yazıp bitirdiği ama basmaya ömrünün yetmediği ‘Orizonun Ötesi’ kitabında “Sanat, ‘güzellik’i aramaktır. der, bazıları. Oysa güzellik, yer ve zamana göre değişir. Orizon çizgisi gibidir, yaklaştıkça kaçar güzellik”. Sanatında ve politik analizlerinde her zaman bu diyalektiğin mantığına uydu.

Ölüm, bir sanatçımızı, bir sanat düşünürümüzü ve özgürlük savaşçısı bir yoldaşımızı aramızdan aldı gitti. Ölüme inat onu eserlerinde ve kavgamızda yaşatmaya devam edeceğiz.”