İngiltere’de çocuk yoksulluğu kritik seviyede

Dünyanın en büyük beşinci ekonomisi İngiltere’de çocuk yoksulluğu kritik seviyeye ulaştı.

Bağımsız Social Metrics Commission tarafından hazırlanan rapor, 66 milyon nüfuslu ülkede her üç çocuktan birinin yoksulluk sınırları içinde büyüdüğünü gösteriyor.

Mali Araştırmalar Enstitüsü de 2022 yılına kadar çocuk yoksulluğunun yüzde 37’lere ulaşabileceği uyarısı yaptı.

Yönetimdeki Muhafazakarlar ve muhalefet partilerinden oluşan ortak komisyon, “15 yaşın altındaki her beş çocuktan birinin para ve diğer kaynakların eksikliğinden dolayı gıdaya ulaşımının sınırlı olduğunu” duyurdu.

Milletvekilleri açlık sınırının Avrupa’da en yüksek seviyelere ulaştığı İngiltere’de bu soruna odaklanacak bir ‘açlık bakanına’ ihtiyaç olduğunun altını çiziyor.

Çevre Denetim Komitesi üyesi muhalefetteki milletvekili Mary Creagh, yönetimin kötü beslenme ve açlıkla mücadele için acil eylem planı yapması gerektiğini kaydediyor.

BM’DEN İNGİLTERE’YE ÇOCUK YOKSULLUĞU UYARISI

Birleşmiş Milletler (BM) de 21. yüzyıl İngilteresi’nde her iki çocuktan birinin fakir olacağı öngürüsünde bulunuyor.

Örgüt geçtiğimiz ay İngiltere yönetiminin 2008-2009 krizi sonrası uygulamaya başlanan kemer sıkma önlemlerinin devam ettirilmesini eleştirdi. BM Özel Raportörü Philip Alston, kaynakların ülkedeki çocuk yoksulluğu oranının yüzde 40 olduğunu gösterdiğini söylüyor.

Uzmanlar İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasıyla durumun daha da kötüleşeceğinin altını çiziyor.

İngiltere Merkez Bankası ülkenin AB’den ayrılması durumunda bir yıl içinde ekonominin yüzde 8 küçülebileceğini kaydetti. Brexit, ülkenin yoksul alanlarına harcanan milyonlarca euro kaynağın da kesilmesi anlamına geliyor.

İngiltere’deki gıda bankalarının kullanımı 2012 yılından bu yana dört kat attı. Mali kriz döneminde 29 olan bu tür banka sayısı günümüzde 2 binin üzerinde.