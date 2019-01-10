İngiltere ana muhalefet lideri Corbyn’den erken seçim çağrısı

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi, hükümete zorlu günler geçirten Brexit anlaşmasını onaylamayarak erken genel seçimin kapılarını zorlayacak.

Partinin lideri Jeremy Corbyn, genel seçime gidilmesinin ikinci bir referandumdan çok daha önemli olduğunu belirtti.

Corbyn, Başbakan Theresa May’in Brüksel ile uzlaştığı AB’den ayrılmaya ilişkin anlaşmanın meclisten geçmemesi durumunda sandığa gidilmesi gerektiğini savundu.

“Eğer genel seçim mümkün olmazsa tüm seçenekleri göz önünde bulunduracağız, buna ikinci bir referandum da dahil.” diyen ana muhalefet lideri genel seçimin en demokratik tercih olacağını ifade etti.

Ülkede tartışmalara ve kabinede istifalara yol açan Brexit anlaşması 15 Ocak’ta Avam Kamarası’nda oylamaya sunulacak.