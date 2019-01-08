İngiltere’de havaalanları çevresinde İHA’ya yasak bölgeler genişletilecek

İngiltere Ulaştırma Bakanı Chris Grayling ülkede havaalanları çevresinde insansız hava araçlarına (İHA) yasak bölgeleri genişleteceklerini açıkladı.

8 saat önce
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Chris Grayling Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada, halen İHA’ların havaalanlarının en fazla 1 kilometre yakınında uçabildiklerini hatırlattı. Grayling, bu alanın 5 kilometreye çıkarılacağını söyledi. 30 Kasım’dan itibaren ağırlıkları 250 gram ile 20 kilogram arasında değişen tüm İHA’ların kaydedilmesini zorunlu kılacaklarını da belirten Grayling, polise de İHA’lar konusunda yasalara uymayan kişilerle ilgili olarak yeni yetkiler verileceğini kaydetti. Bu kapsamda polis gerekirse İHA’lara el koyabilecek, bu araçların sahipleri de sürekli onları uçurmak için gerekli evrakları taşımakla yükümlü olacak. İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi ise İHA’lar konusunda yıllar önce yeni önlemler alınması gerektiğini, hükümetin çok geç kaldığını vurguluyor.

İngiltere’de başkent Londra’nın ve ülkenin en büyük ikinci havalimanı olan Gatwick’te tam da Noel öncesi bazı İHA’lar kaosa yol açmıştı. Havalimanında 36 saatten uzun süre uçuş yapılamamış, on binlerce yolcu Gatwick’te mahsur kalmıştı. İngiltere Ulaştırma Bakanı Chris Grayling, Gatwick’te yaşananların “sorumsuzca ve kasıtlı yapıldığını”, “yasadışı” olduğunu söyledi. Grayling alacakları önlemlerle İngiltere’de gelecekte benzer şeylerin yaşanmasını engelleyeceklerini belirtti.

 

 

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