İngilizlerin yarısı prens William’ı kral olarak görmek istiyor

İngiliz Independent gazetesinin BMG Araştırma Şirketine yaptırdığı anket sonuçlarına göre, İngilizlerin yüzde 46’sı tahtın birinci varisi Prens Charles’ın tahtan çekilerek büyük oğlu Prens William’ın kral olmasını istiyor.

Araştırmada yüzde 20 oranındaki bir kesim ise 70 yaşındaki Galler Prensi Charles’ın eşi Camilla’nın Kraliçe 2’nci Elizabeth’in ardından kraliçe olmasını istiyor.

CHARLES’İ İSTEYENLER YÜZDE 11

Bin 508 kişi ile yapılan araştırma sonuçlarında, Kraliçe 2’nci Elizabeth’in ölmesi durumda tahtın ilk varisi Prens Charles’ın yerini büyük oğluna devretmesi kararını destekleyeceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 27, tahtını devretmesini istemeyenlerin oranı da yüzde 11’de kaldı.

Prens William’ın tahta geçmesini dileyenler daha çok 18-24 yaş aralığındaki kişiler oluşturdu.

Kraliçe 2inci Elizabeth halen İngiltere kraliyetinin en uzun süre tahtta kalan ismi ünvanını taşıyor. 2’nci Elizabeth, babası 6’ncı George’un hayatını kaybetmesinin ardından 1952 yılında tahta geçmişti.