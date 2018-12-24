“KKTC’nin Bayı olarak, onur ve gururla taşıyacağım unvanımı Uluslararası arenaya da taşıyacağım”

İngiltere’den yeni mezun olan 22 yaşındaki KKTC’nin son bayı Süleyman Mullahasan, Ağustos ayında geleneksel yarışmada kazandığı Bay Kuzey Kıbrıs 2018 unvanını taşıyacak olmanın haklı gururu içinde yaşamına devam etmekte. Kültürü, fiziği ve çağdaşlığı ile göz dolduran Bay Kuzey Kıbrıs; Canterbury Christ Church Üniversitesi lisans eğitiminin ardından ve şimdilerde GAÜ Yüksek Lisans yapmakta…

İngiltere’den mezun olduğu Müzik ve onun özel enstrümanı Gitar ile çocukluk yıllarından beri birlikte olan Süleyman, ”12 yıldan beridir gitar ile birlikte, grade 8 kadar bütün sınavları başarı ile tamamlamış olmanın gururu içinde, bunun yanında vücut geliştirme ile birlikte Fitness sporunda özel danışmanlık yapıyorum, kitap okuyorum, müzik dinliyorum, Flamenco tarzı müziği çok seviyorum bir de kalıcı dostlukları…”

Bay Kuzey Kıbrıs 2018 birincisi Süleyman Mullahasan, “Bay Kuzey Kıbrıs 21. yarışmasının unutulmaz kamp günleri, Kanser Hastalarına Yardım Derneği himayelerinde ‘Amaçlı güzellikler, anlamlı desteklerle yücelir ‘ diyerek Bülent Günkut Hocamın deyişi ile bu gün bir dolu yeni arkadaşım var. Özellikle 2017 yılının Bayı Şemsi Yıldırım unutulmazlarımdan… Bütün kamp haftasında bana diğer bütün yarışmacı finalistlere yakın ilgisi, dostluğu, yardımseverliği unutulmaz birikimlerimizden…”

Gösterişten, yalandan uzak. Kalıcı dostluklar ve olgun duruşlu bir yaşamdan yanayım.

Koleksiyon meraklısı, özellikle yeni filmleri izlemek, takip etmek, fırsat buldukça mutfağa girip dünya mutfağından yemekler yapmak, spor ve müzik eğitmenliği dışındaki hobilerinden. Henüz 22 yaşındaki Bay Kuzey Kıbrıs 2018 şimdilerde heyecanla ilk gerçekleşecek olan Uluslararası kaliteli bir Bay Yarışmasını beklemekte. Kalite esastır. Oldum olası bir yarışmada ülkemi temsil etmek istemem. Uluslararası tescilli bir Bay Yarışmasında Kuzey Kıbrıs Bayı olarak yer alacağım yarışmayı beklemekteyim.

Bana göre esas olayımız Tanınma ve Tanıtma Seferberliğimizde esas duruşumuzun adı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve yaşanan, yaşatılan güzellikleridir diyorum.