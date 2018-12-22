Gatwick Havalimanı olayında iki gözaltı

Londra’daki Gatwick Havalimanı’da uçuşların yaklaşık 36 saat durmasına neden olan insansız hava araçlarıyla (İHA) ilgili olarak iki kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Olayla ilgili olarak 47 yaşındaki bir adam ile 54 yaşındaki bir kadının gözaltına alındığı açılandı. Şüpheliler Gatwick Havalimanı’na yaklaşık 10 km mesafede bulunan Crawley’de gözaltına alındı.

Havalimanının bulunduğu Sussex bölgesi polisinin, İHA’ların “suç unsuru” olarak kullanıldığı olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İHA’ların havalimanının uçuş sahasına girmesi nedeniyle Çarşamba gecesi havalimanına iniş ve kalkışlar durmuş, olay yaklaşık 140 bin yolcunun seyahat planlarını olumsuz etkilemişti. Olay nedeniyle 1000’den fazla uçuş iptal edildi ya da başka havaalanlarına yönlendirildi.

İngiltere’nin en büyük ikinci havaalanı olan Gatwick’ten uçuşlar Cuma sabahından itibaren kademeli olarak normal seyrine döndü ancak Cuma akşam saatlerinde İHA’ların yeniden görüldüğü haberleri üzerine kısa süreli olarak askıya alındı.

Havalimanı yetkilileri bugün yapılması planlanan 757 uçuşun tamamının yapılmasını hedeflediklerini açıkladı. Sadece bugün 124 bin 484 yolcunun havalimanı kullanması bekleniyor.

Ancak yolcular, 3 güne yayılan olayın etkileri tam olarak atlatılana kadar, uçuşlarda rötar ve iptaller olabileceğine dair uyarıldı.

Gatwick Havalimanı’nı kullanacak yolcuların, yola çıkmadan önce uçuş statülerini ilgili havayolları ile kontrol etmesi öneriliyor.

Olası bir duruma “müdahale etmek ve yatıştırmak” üzere güvenlik görevlilerinin havalimanı çevresindeki görevlerini sürdürdüğü belirtildi.

Görgü tanıkları ve muhbirler aranıyor

Yetkililer havalimanı yakınlarında yaşayanlardan “uyanık” olmalarını ve şüpheli durumları polise bildirmelerini istedi.

Havalimanından yapılan açıklamada “Yolcularımızın güvenliğine kast edecek tehditleri yatıştırmak üzere, her türlü bilgi ve ihbara açığız” dendi.