Gerçek hayvanların olmadığı modern sirk gösterisi Londra’da

4 saat önce
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İngiltere’nin başkenti Londra’da, gezici sirk grubunun göstericilerine gerçek hayvanlar yerine kuklalar eşlik etti.

İngiltere’nin başkenti Londra’da “Circus 1903” adlı grup, modern bir gösteri düzenledi.

Dünya genelinde programlar yapan gezici sirk grubunun gösterisi başladığında, seyirciler onları şaşırtan bir performansla karşılaştı.

Grubun Londra’daki gösterisinde, alüminyum ve plasik ağlardan yapılmış kuklalar vardı.

Kukla tasarımcısı Mervyn Miller, sirklerde hayvanlara yapılan zulmü görmezden gelmediğini söyledi.

“Bence sirklerde altın çağı yaşanıyor. Kukla hayvanlar ringe geldiğinde bizim için halkın şaşkınlığı gerçekten çok önemliydi.”

“Circus 1903″ün gösterisi Kraliyet Festival Salonu’nda 5 Ocak 2019 tarihine kadar devam edecek.

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