Anlaşmasız boşanma ihtimali artıyor

Brüksel’de yapılan zirvede İngiltere’de yaşanan Brexit (AB’den ayrılma) krizini aşma yönünde bir ilerleme sağlanamadı. AB tarafında ‘anlaşmasız boşanma’ seçeneği ağırlık kazanıyor.

30 dakika önce
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Brüksel’de yapılan zirvede İngiltere’de yaşanan Brexit (AB’den ayrılma) krizini aşma yönünde bir ilerleme sağlanamadı. AB tarafında ‘anlaşmasız boşanma’ seçeneği ağırlık kazanıyor.

“TAM olarak ne istiyorsun?” sorusu, önceki gün zirve için Brüksel’de buluşan Avrupa Birliği liderleri ile ülkesinin üyelikten ayrılmasını (Brexit) bir şekilde hayata geçirmeye çalışan İngiltereBaşbakanı Theresa May’in bir araya geldiği bir saatlik oturuma damga vurdu. May’in açıklamaları karşısında başta Almanya Başbakanı Angela Merkel olmak üzere çok sayıda lider bu soruyu tekrarladı. May, Brexit tıkanıklığına çözüm umuduyla geldiği Brüksel’de net tavır sergilemeyip daha önce reddedilen bazı unsurları da tekrar masaya sürünce, normalde elde edebileceğinin daha azıyla Londra’ya döndü. Taslak bildiride yer alan ve May’in işine yarayabilecek bazı net vurgular bile sonuç bildirisine yansıtılmadı. Brüksel’de Brexit konusundaki şüpheler daha da derinleşirken AB, ‘anlaşmasız boşanma’ planlamasını hızla sonuçlandırma kararı aldı. AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, 19 Aralık’ta detaylı bir plan açıklayacak. Juncker, Brexit oturumu sonrasında yaptığı açıklamada, “İngiliz dostlarımız bize ne istediklerini söylemeli. Çoğu zaman kendimizi bulanık ve muğlak bir tartışmada buluyoruz” dedi. Bu ifadeler AB Zirvesi’nin ikinci gününde May ile Juncker arasında tartışmaya neden oldu. May, Juncker’in yanına giderek ifadelerin kendisine yönelik olup olmadığını sordu. Juncker ise May’e onu hedef almadığını söyledi. Gerginliğin artması Hollanda Başbakanı Rutte’nin ikilinin yanına gitmesiyle engellendi. (HÜRRİYET.COM)

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