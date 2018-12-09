İngiltere, 6 Rus iş adamına yaptırım uygulamaya hazırlanıyor

Rus basını İngiltere‘nin 6 Rus iş adamına yaptırım uygulamaya hazırlandığını iddia etti.

Rus basını, İngiltere’nin Rusya‘nın en zengin iş adamlarından 6’sına yaptırım uygulamaya hazırlandığını iddia etti. Yayınlanan haberlerde İngiltere’nin özelikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin‘e yakın isimleri iflas ettirmek için hedef aldığı kaydedildi. İngiltere’nin böylelikle Rusya ekonomisine bir darbe vurmak istediği de haberlerde yer aldı. Yayınlanan haberlerde yaptırım uygulanacağı iddia edilen isimler ise ‘Roman Abramoviç, İgor Seçin, Alişir Usmanov, Oleg Deripaska, Arkadi Rottenberg ve Boris Rottenberg’ olarak açıklandı.

İngiltere ile Rusya arasındaki ilişkiler Sergey Skripal krizinden sonra hala gerginliğini koruyor. (HABERLER.COM)