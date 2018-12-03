Bataklıktı, 7 yılda cennete çevirdi

İngiltere’nin Manchester şehrinde yaşayan yaşlı bir kadın evinin arkasındaki bataklığı bir cennete çevirdi.

Sally Berry, hayatının 7 yılını terk edilmiş bir bataklığı gizli bir cennete çevirmek için harcadı. Berry, 71 yaşında hevesli bir gezginken Laos’taki 3 haftalık seyahati sırasında dizinden sakatlandı.Annesinin bu dönemde uğraşacağı bir projeye sahip olmasını isteyen oğlu, bakımsız haldeki bir evi onun için satın aldı.

Berry, yeni evine taşındığında 8100 metrekarelik arka bahçesi yabani otlarla kaplı bir bataklık halindeydi.Üç çocuk ve altı torun sahibi olan Berry, 7 yıl boyunca tek başına çalışarak elma bahçelerinin, kuğuların, şelalelerin, küçük patikaların ve sayısız çiçeğin yer aldığı gizli bir vaha yarattı.Berry’nin bakımsız bir bataklıktan böylesi bir bahçe yaratmasını sağlayan bahçecilik ve doğa sevgisinin arkasında ise hüzünlü bir hikâye yatıyor.

Londra’da yaşayan Berry, İkinci Dünya Savaşı sırasında şehrin Almanya tarafından bombalanmasının yol açacağı sivil ölümlerinin korkusuyla Cornwall’a gönderildi.Şehirlerini terk etmek zorunda kalan 1 milyon 5 yüz bin kişiden biri olarak kırsalda doğanın içinde yetişmesinin açık alanlara ve bahçeciliğe olan ilgisinin nedeni olarak gören Berry, Kimsenin istemediği bu alanla uğraşmak ve tasarımını yapmak çok eğlenceliydi. Büyük bir mücadeleydi fakat her anından zevk aldım.’ diye konuştu.

Gizli Bahçe olarak adlandırılmaya başlanan alan, kanser yardım kuruluşlarına bağış toplanabilmesi için Pazar günleri ziyarete açık olacak. (HÜRRİYET.COM)