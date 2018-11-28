İngiltere Akın İpek’in Türkiye’ye iade talebini reddetti

İngiliz mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) “çatı davası”nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek’in Türkiye’ye iadesiyle ilgili talebin reddine karar verdi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül İngiltere’ye tepki gösterdi, “Bu kararı kabul edilemez” dedi.

Firari İpek’in Londra’daki Westminster İlk Derece Mahkemesinde görülen Türkiye’ye iadesiyle ilgili davada karar duruşması yapıldı. Hakim, iade talebini reddederken, kararın 14 gün içinde temyiz edilebileceğini belirtti.

Ayrıca İpek’in pasaportuna el konulması, Londra dışına çıkmaması ve telefonunun 7 gün 24 saat açık kalması gibi denetimli serbestlik şartlarının da 14 gün boyunca geçerli olacağı ifade edildi.

Firari İpek, 23 Mayıs’ta gözaltına alınıp mahkemeye çıkarılmıştı. 50 bin sterlinlik kefaletle serbest bırakılan İpek’in pasaportuna el konulmuş ve denetimli serbestlik uygulanması kararı alınmıştı. İpek’in dava süresince Londra dışına çıkması yasaklanmıştı.

İpek’in herhangi başka bir seyahat belgesine başvurmasını da yasaklayan mahkeme, firari FETÖ sanığının telefonunun da 7 gün 24 saat açık kalması koşulunu getirmişti. Davada son duruşma 28 Eylül’de yapılmış ve kararın 28 Kasım’da açıklanacağı belirtilmişti.

ADALET BAKANI GÜL’DEN TEPKİ

TC Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “FETÖ mensubu firari Akın İpek, Ali Çelik ve Talip Büyük’ün iadesiyle ilgili talebimizin İngiltere tarafından reddedilmesi kabul edilemez bir karardır” dedi.

Gül açıklamasına şöyle devam etti: Türk yargısının iade talebi uluslararası hukukun ve sözleşmelerin bir gereğidir. İngiltere yargısının red kararı ise, siyasi içerikli bir değerlendirme niteliği taşımaktadır. Bu nedenlerle iade talebiyle ilgili red kararını ve gerekçelerini kabul etmemiz mümkün değildir. İngiltere’den beklentimiz hem uluslararası hukukun ve sözleşmelerin gereği olarak FETÖ mensubu firari teröristlerin iadesini gerçekleştirmesi hem de bu yolla dostluğunu ve müttefikliğini göstermesidir. Terör örgütü mensupları Türk yargısı önünde hesap verene kadar iadeyle ilgili mücadelemiz devam edecektir.”