BAE’den casuslukla suçlanan İngiliz akademisyene af

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İngiliz ajanı olduğu gerekçesiyle ömür boyu hapse mahkum ettiği İngiliz Matthew Hedges'i affetti.

2 saat önce
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İngiliz ajanı olduğu gerekçesiyle ömür boyu hapse mahkum ettiği İngiliz Matthew Hedges’i affetti.

İngiliz vatandaşı doktora öğrencisi Matthew Hedges, casusluk yaptığı iddiasıyla Birleşik Arap Emirlikleri’nde ömür boyu hapse mahkum edilmiş, karar iki ülke arasında diplomatik krizin yaşanmasına neden olmuştu.

BAE, 31 yaşındaki İngiliz akademisyen Matthew Hedges’i affetti. Hedges’in İngiliz istihbarat ajanı olduğunu itiraf ettiği videoları gösterilmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından bugün BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayed Al Nahyan’ın, akademisyenin ailesinin af isteğini ulusal gün kapsamında kabul ederek, İngiliz Hedges’i affettiği ifade edildi.

Hedges’in çıkarılan af kapsamında affedildiği ve prosedürler tamamlandıktan sonra BAE’den ayrılarak ülkesine döneceği öğrenildi. İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Hedges, 2 haftalık araştırma için geldiği Dubai‘de havalimanında 5 Mayıs‘ta gözaltına alınmıştı. (HABERLER.COM)

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