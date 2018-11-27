Fransa’dan İngiltere’ye geçmek isteyen 8 İranlı göçmen kurtarıldı

Fransa'dan İngiltere'ye lastik bot ile geçmek isteyen 8 İranlı Fransa Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.

49 dakika önce
0 36 Bir dakikadan az

Fransa‘dan İngiltere‘ye lastik bot ile geçmek isteyen 8 İranlı Fransa Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.

Fransa’dan İngiltere’ye deniz yoluyla geçmeye çalışan göçmenlerin sayısında artış yaşanıyor. Geçtiğimiz gün, Fransa’nın kuzeyinde bulunan Sangatte açıklarında lastik botla İngiltere’ye geçmeye çalışan 8 göçmen kurtarıldı. Göçmenlerin İranlı olduğu belirtildi. Fransa Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, göçmenlerin kimliklerinin tespit edilemediği belirtilirken, göçmenlerin sınır polisine teslim edildiği söylendi.

Fransa Sahil Güvenliği, son zamanlarda lastik botlarla İngiltere’ye gitmek için hayatlarını tehlikeye atan sayısında artış olduğuna dikkat çekerek, geçtiğimiz Çarşamba günü 18 göçmenin kurtarıldığını hatırlattı.

Öte yandan İngiliz basını, geçtiğimiz ay 106 kişinin deniz yoluyla ülkeye giriş yaptığını iddia ediyor. (HABERLER.COM)

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

15 saat önce
149

İnternetten alışverişte İngiltere ilk sırada

15 saat önce
192

Londra’ya yapılması planlanan gökdelene “sperm” benzetmesi

16 saat önce
183

Londra’da “Brexit dükkanı” açıldı: Çürük meyve, hormonlu etler

18 saat önce
295

Brexit sürecinde bundan sonraki ihtimaller

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin