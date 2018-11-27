Fransa’dan İngiltere’ye geçmek isteyen 8 İranlı göçmen kurtarıldı Fransa'dan İngiltere'ye lastik bot ile geçmek isteyen 8 İranlı Fransa Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.

Fransa‘dan İngiltere‘ye lastik bot ile geçmek isteyen 8 İranlı Fransa Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.

Fransa’dan İngiltere’ye deniz yoluyla geçmeye çalışan göçmenlerin sayısında artış yaşanıyor. Geçtiğimiz gün, Fransa’nın kuzeyinde bulunan Sangatte açıklarında lastik botla İngiltere’ye geçmeye çalışan 8 göçmen kurtarıldı. Göçmenlerin İranlı olduğu belirtildi. Fransa Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, göçmenlerin kimliklerinin tespit edilemediği belirtilirken, göçmenlerin sınır polisine teslim edildiği söylendi.

Fransa Sahil Güvenliği, son zamanlarda lastik botlarla İngiltere’ye gitmek için hayatlarını tehlikeye atan sayısında artış olduğuna dikkat çekerek, geçtiğimiz Çarşamba günü 18 göçmenin kurtarıldığını hatırlattı.

Öte yandan İngiliz basını, geçtiğimiz ay 106 kişinin deniz yoluyla ülkeye giriş yaptığını iddia ediyor. (HABERLER.COM)