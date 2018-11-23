Maden işçisi, Malezya Sultanı olduğunu öğrendi

İngiltere'de yaşayan ve soy ağacını araştıran Keith Williams, soy ağacını araştırınca Malezya'daki 33. Perak Sultanı Idris Iskandar Al-Mutawakkil Alallahi Shah'ın çocuğu olduğunu öğrendi.

4 saat önce
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İngiltere‘de yaşayan ve soy ağacını araştıran Keith Williams, soy ağacını araştırınca Malezya‘daki 33. Perak Sultanı Idris Iskandar Al-Mutawakkil Alallahi Shah’ın çocuğu olduğunu öğrendi.

HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

İngiltere’de 20 yıldır kömür madeninde işçi olarak çalışan Keith Williams soyağacını araştırınca hayal bile edemeyeceği bir geçmişle karşılaştı. Meğer işçi aslında bir sultanmış. 66 yaşındaki Keith, gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Keith’in, Malezya’daki 33. Perak Sultanı Idris Iskandar Al-Mutawakkil Alallahi Shah’ın gayrimeşru çocuğu olduğu ortaya çıktı.

TAHTA ÇIKMA HEVESİ YOK

Gerçeği öğrenen Keith, ailesi ile iletişime geçmeye çalıştığını, soğuk karşılandığını anlatıyor fakat üvey kız kardeşi Ku Ess ile tanıştığını belirtiyor. Tahta çıkma hevesi olmadığını belirten işçi, babasının yaşadığından haberdar olduğunu düşündüğünü ve mutlaka kendisine bir şeyler bırakmış olabileceğini söylüyor.

Şimdi ki Sultan Nazrin Shah’ın ölmesi durumunda Keith’in üvey erkek kardeşi tahta çıkacak. Keith’in annesi Elizabeth Rosa, oğlunu 17 yaşında dünyaya getirdi. O dönemde İngiltere’de okuyan Alallahi Shah’la tanışan Elizabeth, sultanla kısa süreli bir aşk yaşadı. Keith’in babası Idris Iskandar Al-Mutawakkil Alallahi Shah 1984 yılında yaşamını yitirdi. (HABERLER.COM)

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