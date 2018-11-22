İngiltere’de Brexit yankıları sürüyor

İngiltere muhalefet partisi ekonomi politikaları sorumlusu John McDonnell "İngiltere böyle gidemez" dedi.

2 saat önce
0 39 Bir dakikadan az

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi partisi ekonomi politikaları sorumlusu John McDonnell Brexit’le ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İngiltere muhalefet partisi ekonomi politikaları sorumlusu John McDonnell “İngiltere böyle gidemez” dedi.

McDonnell hükümete yüklenerek ‘politikalar anlık günlük hatta saatlik değişiyor’ şeklinde eleştiride bulundu. (HÜRRİYET.COM)

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

26 dakika önce
48

İngiltere’de evsizlerin sayısı artıyor: En az 320 bin evsiz var

32 dakika önce
21

Londra’daki Aksaraylılar dernek kuruyor

6 saat önce
106

“Brexit sürecinde tüm sorunlar giderilmedi”

21 saat önce
281

İngiltere’nin ünlü publarında ‘dışkı bakterisi’ şoku

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin