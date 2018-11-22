İngiltere’de Brexit yankıları sürüyor
İngiltere muhalefet partisi ekonomi politikaları sorumlusu John McDonnell "İngiltere böyle gidemez" dedi.
İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi partisi ekonomi politikaları sorumlusu John McDonnell Brexit’le ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
İngiltere muhalefet partisi ekonomi politikaları sorumlusu John McDonnell “İngiltere böyle gidemez” dedi.
McDonnell hükümete yüklenerek ‘politikalar anlık günlük hatta saatlik değişiyor’ şeklinde eleştiride bulundu. (HÜRRİYET.COM)