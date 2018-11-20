İngiliz iş adamının gözü Kuzey Denizi’nin doğal gazında

Ineos'un, anlaşmaya varılması halinde Kuzey Denizi'ndeki Clair sahasının yüzde 6,5'lik kısmını satın alabileceği, bunun yaklaşık değerinin ise 3 milyar dolar olduğu bildirildi.

3 saat önce
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İngiltere‘nin en zengin iş adamı Jim Ratcliffe’in sahibi olduğu uluslararası kimya sanayi şirketi Ineos’un, Kuzey Denizi‘nde doğal gaz sahası satın almak için ABD‘li enerji şirketi ConocoPhillips ile temasta olduğu ifade edildi.

İngiliz yayın kurumu BBC’nin haberinde, Sunday Times‘ın 2018 en zenginler listesinde yaklaşık 21 milyar sterlinlik servetiyle ilk sırada bulunan Ratcliffe’in Kuzey Denizi’ndeki doğal gaz sahalarıyla ilgilendiği belirtildi.

Ratcliffe’in sahibi olduğu uluslararası kimya sanayi şirketi Ineos’un Kuzey Denizi’nde doğal gaz sahası satın almak için ABD’li enerji şirketi ConocoPhillips ile görüşmelerde bulunduğu aktarıldı.

Ineos’un, anlaşmaya varılması halinde Kuzey Denizi’ndeki Clair sahasının yüzde 6,5’lik kısmını satın alabileceği, bunun yaklaşık değerinin ise 3 milyar dolar olduğu bildirildi.

Yakın zamanda İngiliz enerji şirketi British Petroleum, ConocoPhillips’ten hisse satın alarak Clair sahasındaki toplam hissesini yüzde 45,1’e yükseltmişti.

BP’nin tahminlerine göre, söz konusu sahada yaklaşık 7 milyar varil petrol eşdeğeri doğal gaz rezervi bulunuyor. (FİNANSHABERLERİ.COM)

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