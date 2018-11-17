İstifa eden bakanların yerine yenileri belirlendi İngiltere'de Başbakan Theresa May'in Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşma taslağını beğenmeyerek istifa eden bakanların yerine geçecek isimler belirlendi.

İngiltere’de Başbakan Theresa May’in Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşma taslağını beğenmeyerek istifa eden bakanların yerine geçecek isimler belirlendi.

İstifa eden Brexit Bakanı Dominic Raab’ın yerine Stephen Barclay geldi.

BBC Politika Editörü Yardımcısı Norman Smith’e göre Barclay hükümetin “ultra sadık” destekçilerinden. Smith, Barclay’in hükümetin planlarına bugüne kadar karşı çıkmadığını söylüyor.

Barclays bankasının eski direktörü olan Barclay, daha önce Hazine’de de görev almıştı.

Çalışma ve Emeklilik Bakanı Esther McVey’den boşalan koltuğa ise Amber Rudd getirildi.

Rudd, 2016’da Theresa May’den devraldığı İçişleri Bakanlığı koltuğunda Nisan 2018’e kadar oturmuş, İngiltere’ye 1973’ten önce yasal yollardan gelen Karayip göçmenlerinin ülkeden yasa dışı bir şekilde sınır dışı edilmesi skandalının ortaya çıkmasıyla istifa etmişti.

Öte yandan Başbakan Theresa May’e lideri olduğu Muhafazakar Parti’de tepkiler artıyor. Partiye yakın Daily Telegraph gazetesi, muhafazakar milletvekillerinin May’i görevden almak için güvensizlik oylaması hazırlığında olduğunu ve oylamanın Salı günü yapılabileceğini iddia etti.

Daily Telegraph gazetesinin kıdemli siyaset muhabiri Christopher Hope, Muhafazakar Parti milletvekilleri arasında oylama için gerekli 48 imzanın tamamlanmasının beklendiğini yazdı.

Güvensizlik oylaması isteyen iktidar partisi milletvekillerinin bu taleplerini partinin 1922 Komitesi adlı yetkili kurulunun başkanı Graham Brady’e iletmeleri gerekiyor.

Graham Brady henüz kaç milletvekilinin güvensizlik oylaması istediğini açıklamadı.

Şu ana kadar 20 milletvekilinin oylama istedikleri biliniyor.

Muhafazakar Parti’nin halen Avam Kamarası’nda 315 milletvekili var. Bunlardan 158’inin karşı oy kullanması durumunda May parti liderliğini ve başbakanlık koltuğunu kaybedebilir.

KABİNEDE RAHATSIZLIK

İngiltere ve Avrupa Birliği’nin Çarşamba günü bir anlaşma taslağı üzerinde uzlaşmasının ardından Perşembe günü Brexit Bakanı Dominic Raab, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Esther McVey istifa etti. Raab ve McVey’e bazı bakan yardımcıları da katıldı.

Brexit Bakanı olacağı söylentileri dolaşan Çevre Bakanı Michael Gove’un görevi kabul etmediği bildirildi.

Gove hoşnutsuz olduğunu gizlememekle birlikte istifa etmeyeceğini açıkladı. (BBCTÜRKÇE)