İngiltere ve Rusya arasında tehlikeli gerginlik

İngiltere Hava Kuvvetleri, Birleşik Krallık Hava Sahası yakınlarındaki Rus bombardıman uçaklarını durdurmak için Eurofighter Typhoon tipi savaş uçaklarını havalandırdı.

41 dakika önce
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İngiltere Hava Kuvvetleri, Birleşik Krallık Hava Sahası yakınlarındaki Rus bombardıman uçaklarını durdurmak için Eurofighter Typhoon tipi savaş uçaklarını havalandırdı.

Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Birleşik Krallık Hava Sahası yakınlarında bir veya birden fazla yabancı uçağa karşı önlem olarak Eurofighter Typhoon tipi savaş uçaklarının havalandırıldığı belirtildi.

İngiltere Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının hava üssüne geri döndüğü aktarıldı.

İngiltere’nin, Birleşik Krallık Hava Sahası yakınlarında gezinen Rus uçaklarını düzenli olarak gözlemlediği biliniyor. (HÜRRİYET.COM)

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