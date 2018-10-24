Beckham ailesinde hırsızlık şoku!

Eski İngiliz futbolcu David Beckham ve eşi Victoria Beckham hırsızlık şoku yaşadı.

3 saat önce
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Eski İngiliz futbolcu David Beckham ve eşi Victoria Beckham hırsızlık şoku yaşadı.

Beckham çiftinin yaşadığı Oxfordshire’daki 6 milyon sterlin (44 milyon TL) değerindeki malikâneye hırsızların baskın yaptığı anlaşıldı. Güvenlik kameralarına takılan hırsızlar daha sonra olay yerinden kaçtı. Geçtiğimiz cuma günü yaşanan olayın ardından çiftin güvenlik önlemlerini arttırdığı belirtildi. (HÜRRİYET.COM)

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