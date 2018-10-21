‘Karanlık Yüz’ Mutreb

Cemal Kaşıkçı'yı öldürmekle suçladığı 15 kişilik ekipte bulunduğunu söylediği Maher Abdülaziz Mutreb'in, Suudi devleti adına casus yazılım teknolojisi kullanmak için eğitildiğini ortaya çıkardı.

4 saat önce
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Cemal Kaşıkçı

BBC Arapça Servisi , Türk basınının Cemal Kaşıkçı’yı öldürmekle suçladığı 15 kişilik ekipte bulunduğunu söylediği Maher Abdülaziz Mutreb’in, Suudi devleti adına casus yazılım teknolojisi kullanmak için eğitildiğini ortaya çıkardı.

BBC’ye konuşan bir kaynak, eğitimcilerin sürekli mutsuz göründüğü için onu “karanlık yüz” olarak adlandırdığını söyledi.

Suudi hükümetine şirketi aracılığıyla casus yazılım teknolojisi pazarlayan bu kişi, Mutreb’in 2011 yılında iki hafta boyunca Suudi vatandaşlarının telefon ve bilgisayarlarına saldırı düzenleyebilmek için eğitim aldığını söyledi.

Riyad’ın dışındaki bir askeri yerleşkede verilen eğitim sırasında Mutreb’in “gelip gittiğini” ve “neredeyse hiç konuşmadığını” söyleyen söz konusu kişi, “Teknik konularda özellikle yetenekli olan insanlardan biri değildi” dedi. (BBCTÜRKÇE)

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