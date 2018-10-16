İngiltere’de iniş sırasında yan dönen uçak

İngiltere’nin Thomson Havayollarına ait Boeing 757-200 uçağı, Bristol Havaalanı’na inerken şiddetli rüzgarın etkisiyle yan döndü.

Güçlü çapraz rüzgarların sürekli etkisini gösterdiği İngiltere‘deki Bristol Havaalanı, yine korku dolu bir inişe ev sahipliği yaptı. Thomson Havayollarına ait Boeing 757-200 uçağı, Bristol Havaalanı’na inerken şiddetli rüzgarın etkisiyle yan döndü.

UÇAK YAN DÖNDÜ

İniş sırasında cepheden çarpan rüzgarlar, uçağı yan döndürdü. tekerlerine yere basmasına çok yakın bir sürede dönen uçak büyük tehlike yarattı. Deneyimli pilotlar, uçağın yere temas etmesinin hemen ardından kontrolü sağlayarak güvenli bir iniş gerçekleştirdi. (ENSONHABER)