May: “AB’nin planı çıkarlarımıza ters”

İngiltere Başbakanı Theresa May Salı günü yaptığı açıklamada Brexit müzakerelerindeki tıkanıklığı aşmak için Avrupa Birliği'ne (AB) yeni bir teklif sunacağını ifade etti.

40 dakika önce
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İngiltere Başbakanı Theresa May Salı günü yaptığı açıklamada Brexit müzakerelerindeki tıkanıklığı aşmak için Avrupa Birliği’ne (AB) yeni bir teklif sunacağını ifade etti.

May BBC radyosuna yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kendi yeni önerilerimizi sunacağız. Bunu yapacağız çünkü AB’nin bizim önümüze koyduğu planlar bizim için kabul edilebilir değil.”

AB’nin planında Kuzey İrlanda’nın gümrük birliğinde tutulduğu fakat aynı zamanda İrlanda denizinden ötede gümrük sınırının oluşturulduğu bir yapı bulunduğunu kaydeden May, bu durumun İngiltere’nin çıkarlarına ters olduğunu dile getirdi.

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