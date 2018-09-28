Muhafazakar Parti, Londra belediye başkan adayını belirledi Muhafazakar Parti 2020’de yapılacak olan belediye başkanlığı seçimleri için adayını belirledi.

Muhafazakar Parti 2020’de yapılacak olan belediye başkanlığı seçimleri için adayını belirledi.

Cuma günü yapılan oylamayla belirlenen Muhafazakar Parti’nin belediye başkan adayı Shaun Bailey 2020’de İşçi Partisi’nin mevcut Londra Belediye Başkanı Sadık Han ile yarışacak.

Londra meclis üyesi Shaun Bailey, 2020’de Londra belediye başkanlığı için Sadık Han’ı ele geçirecek muhafazakar aday olacak ve Cuma günü yapılacak olan ikinci tur seçimlerini kazandı.

David Cameron’un eski danışmanı olan Bailey, belediye başkan adayı olarak seçilmesini “büyük bir onur” olarak nitelendirdi ve Han ile yarışacağını belirtti.

Shaun Bailey şöyle konuştu:

“Londra’nın en fakir kesimlerinden birinde bir meclis evinde yetişen biri için, bu adaylığı güvence altına almak, kentimizde her şeyin mümkün olduğunun bir kanıttır. Şu anki belediye başkanını hesaba katarak çalışmalarımı yürüteceğim”