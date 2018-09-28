İngiltere’deki üniversitelerin mezunları yarışıyor

British Council, Birleşik Krallık’ın uluslararası mezunlarının dünya çapında fark yaratan başarılarını kutlayan prestijli Study UK Mezun Ödülleri’nin beşincisini düzenliyor. Birleşik Krallık dışında yaşayan tüm mezunlara başvurular için son tarih 11 Kasım.

Birleşik Krallık üniversitelerinden mezunların aday olabileceği yarışmanın başvuruları 11 Kasım’da sona erecek. Çevrelerinde Birleşik Krallık’tan mezun tanıdıkları olanlar dilerse, bu mezunları 28 Ekim’e kadar aday olarak gösterebiliyor.

SON 15 YILIN MEZUNLARI BAŞVURABİLECEK

Ödüllere, son 15 yıl içinde İngiltere’de yükseköğrenimlerini tamamlamış ve kendi ülkesinde yaşayan mezunlar başvurabiliyor. British Council tarafından hayata geçirilen Study UK Mezun Ödülleri, İngiltere’deki yükseköğrenim deneyimini içinde yaşadığı toplumun, mesleklerinin ve ülkelerinin yararı için kullanan mezunların olağanüstü başarılarını öne çıkarmayı hedefliyor.

FİNALİSTLER OCAKTA AÇIKLANACAK

Finalistler, Ocak 2019’da açıklanacak ve kazananlar şubatta düzenlenecek ödül töreniyle ilan edilecek. Kazananlar, uluslararası alanda itibarlarını geliştirme, mesleki bağlantılarını genişletme ve kariyerlerini ilerletme fırsatı da elde edecek. (HÜRRİYET.COM)