Jeremy Corbyn: Filistin devletini tanıyacağız

İNGİLTERE’DE ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, genel seçimleri kazanmaları halinde Filistin’i devlet olarak tanıyacaklarını açıkladı.

İşçi Partisi lideri Corbyn, bugün toplantıda yaptığı duyuruda “Görevlendirdiğimiz anda Filistin devletini tanıyacağız” ifadesini kullandı.

Corbyn, Haziran ayında da Filistin’in devlet olarak tanınması gerektiğini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi gerektiğini belirtmişti.

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin Lideri Jeremy Corbyn, genel seçimleri kazanmaları halinde Filistin’i devlet olarak tanıyacaklarını söyledi. Corbyn, ayrıca İsrail’i kınadıklarını da vurguladı.

“İSRAİL’İ KINIYORUZ”

Partinin Lideri Jeremy Corbyn, genel seçimleri kazanmaları halinde, Filistin’i hemen tanıyacaklarını söyledi:

“İsrail güçlerinin Gazze’deki yüzlerce silahsız göstericiyi vurmasını ve İsrail’in ayrımcı Ulus Devlet Yasası’nın kanunlaştırmasını partimiz tamamen kınıyor.”

“BREXİT KARARI KÖRDÜĞÜME DÖNÜŞTÜ”

”İki devletli çözümü gerçeğe dönüştürmek için, göreve gelir gelmez Filistin’i devlet olarak tanıyacağız.” diye konuşan Corbyn, ”İngiltere’de genel seçimlerin normal koşullarda 2022’de yapılması bekleniyor. Ancak ülkenin AB’den çıkmasını öngören Brexit kararının kördüğüme dönüşmesi, erken seçimleri gündeme getirdi” şeklinde konuştu.